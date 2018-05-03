09:15 | Футбол — РФПЛ

Карадениз сегодня объявит о завершении карьеры?

Гекдениз КАРАДЕНИЗ. Фото ФК "Рубин"
Гекдениз КАРАДЕНИЗ. Фото ФК "Рубин"
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Форвард "Рубина"  Гекдениз Карадениз сегодня может объявить о завершении карьеры по окончании сезона, сообщает "Бизнес Online".

По информации издания, 38-летний турок вечером соберет специальную пресс-конференцию на базе клуба, где выступит с заявлением.

Нападающий играет за "Рубин" с 2008 года. За это время он провел 299 матчей и забил 52 гола. Вместе с казанцами Карадениз становился двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/217817/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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rustov

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