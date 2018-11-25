Карадениз попрощался с Казанью. Вышло эпично и смешно. Причем тут "Локомотив"?

Бывший нападающий "Рубина" Гекдениз Карадениз​ попрощался с Казанью. Форвард провел в "Рубине" 10 лет – с 2008 по 2018 год, завоевал два титула чемпиона страны, Кубок и два Суперкубка России.

На фотографии, опубликованной "Бизнес Online", 38-летний турок стоит около дорожного знака на выезде из Казани. Снимок вышел немного комичным, потому что на знак неизвестные нанесли принт фаната с надписью "Локомотив".