Карадениз открыл счет в матче с "Уфой" на первых минутах. Видео

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России с "Уфой".
На 3-й минуте хавбек оказался первым на мяче после введения его из-за боковой линии. 37-летний турок в падении с близкого расстояния поразил ворота уфимцев.
Отметим, что в шести предыдущих матчах премьер-лиги казанцы забили всего один гол.
Трансляция матча "Уфа" – "Рубин"
Гёёкдениииз Карадениииз! 1:0– "Рубин" Казань (@fcrk) 30 октября 2017 г.
52-й гол ветерана за наш клуб👍 pic.twitter.com/TeT4jYV7wB