Карадениз открыл счет в матче с "Уфой" на первых минутах. Видео

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России с "Уфой".

На 3-й минуте хавбек оказался первым на мяче после введения его из-за боковой линии. 37-летний турок в падении с близкого расстояния поразил ворота уфимцев.

Отметим, что в шести предыдущих матчах премьер-лиги казанцы забили всего один гол.

Трансляция матча "Уфа" – "Рубин"