Карадениз организовал благотворительный обед для жертв репрессий и инвалидов

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз в провел благотворительный обед для 70 пожилых людей Общества реабилитированных Приволжского района Казани, подвергшихся политическим репрессиям в послевоенные годы, сообщают "Вести Камаза". В обеде также приняли участие инвалиды и подопечные фонда "Закят". Всех собравшихся накормили блюдами татарской кухни.

Сообщается, что футболист также возводит мечеть в деревне Калинино Высокогорского района РТ.

– Мечеть, строительство которой я оплачиваю, принадлежит не мне. Она принадлежит верующим, – сказал Карадениз.