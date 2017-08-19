Карадениз и Жонатас - в стартовом составе "Рубина" на матч против "Анжи"

"Рубин" и "Анжи" назвали стартовые составы на матч 7-го тура чемпионата России. С первых минут на поле выйдут нападающие казанцев Жонатас и Гекдениз Карадениз.

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Гранат, Бауэр, М'Вила, Оздоев, Жемалетдинов, Карадениз, Жонатас.

Запасные: Фильцов, Акмурзин, Бурлак, Сугурдссон, Санчес, Самбрано, Сонг, Махатадзе, Цакташ, Рочина, Лестьенн, Азмун.

"Анжи": Солосин, Мусалов, Полуяхтов, Фибель, Багаев, Тетрашвили, Афонин, Яковлев, Карасев, Хубулов, Маркелов.

Запасные: Будаков, Кацаев, Брызгалов, Хадарцев, Гулиев, Липартия, Мамтов, Базелюк, Долгов, Лескано.

Трансляция матча "Рубин" - "Анжи"