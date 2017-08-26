Карадениз и Канунников - в старте "Рубина" на матч с "Тосно"

Стали известны составы "Рубина" и "Тосно" на матч 8-го тура чемпионата России. Казанцы занимают 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, а новичок чемпионата с 7 очками в активе идет на 12-й строчке.

"Рубин": Рыжиков – Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Синурдссон, Бауэр – Оздоев, Карадениз, М'Вила, Лестьен – Канунников.

Запасные: Фильцов, Акмурзин, Бурлак, Сорокин, Махатадзе, Цакташ, Азмун.

"Тосно": Юрченко – Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич – Галиулин, Мухаметшин, Роша, Карницкий – Заболотный, Мелкадзе.

Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Буйволов, Абазов, Кутин, Палиенко, Мирзов, Казаев, Трошечкин, Карвалью, Марков.

Напомним, что матч состоится сегодня, 26 августа, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи