Капитанский ужин. Пост Смолова о юбилейном матче в "Краснодаре"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов заявил, что был горд и счастлив вывести команду с капитанской повязкой в свой юбилейный 100-й матч. Это произошло в воскресенье, в игре 1-го тура РПЛ против "Рубина" (1:2). В этой встрече 28-летний отличился и допустил ошибку, после которой казанцы забили победный гол.

– Я очень горд и счастлив вывести "Краснодар" в свой юбилейный 100-й матч с капитанской повязкой!!! – написал Смолов на своей странице в Инстаграме.

Смолову свистели. Он забил и ошибся // Дзюба как пример для Смолова