20:49 | Футбол — РПЛ

Капитанский ужин. Пост Смолова о юбилейном матче в "Краснодаре"

Ужин "Краснодара". Фото instagram.com/smolovfedor_10/
Ужин "Краснодара". Фото instagram.com/smolovfedor_10/

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов заявил, что был горд и счастлив вывести команду с капитанской повязкой в свой юбилейный 100-й матч. Это произошло в воскресенье, в игре 1-го тура РПЛ против "Рубина" (1:2). В этой встрече 28-летний отличился и допустил ошибку, после которой казанцы забили победный гол.

– Я очень горд и счастлив вывести "Краснодар" в свой юбилейный 100-й матч с капитанской повязкой!!! – написал Смолов на своей странице в Инстаграме.

Смолову свистели. Он забил и ошибся // Дзюба как пример для Смолова

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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