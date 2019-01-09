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"Капитан всегда в наших сердцах". "Спартак" - о 89-летии со дня рождения Игоря Нетто

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Официальный Твиттер "Спартака" опубликовал запись, посвященную 89-летию со дня рождения Игоря Нетто.

- Сегодня исполняется 89 лет со дня рождения легендарного капитана "Спартака" Игоря Александровича Нетто, - говорится в сообщении. - Капитан навсегда в наших сердцах.

Игорь Нетто всю карьеру провел в "Спартаке". В составе команды он пять раз стал чемпионом СССР и трижды выиграл Кубок страны. В составе сборной СССР он стал чемпионом Европы 1960 года и завоевал золото Олимпиады 1956 года. Умер 30 марта 1999 года.

 

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https://twitter.com/fcsm_official

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