Капитан "Томи" ушел из команды по семейным обстоятельствам

Капитан "Томи" Роман Войдель ушел из команды, сообщает vtomske.ru со ссылкой на главного тренера команды Валерия Петракова. Причиной стали семейные обстоятельства". 32-летний хавбек перешел в томский клуб в июле 2017 года и сразу получил капитанскую повязку.

- Роман Войдель покидает команду. По семейным обстоятельствам он разрывает контракт, больше его с нами не будет. Это окончательно, - сказал Петраков.

Ранее Войдель защищал цвета липецкого "Металлурга", "Луча-Энергии", "Балтики", "Шинника", "Уфы", "Ротора" и "Армавира". "Томь" после 20 туров занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.