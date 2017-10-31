23:52 31 октября | Футбол — РФПЛ

Капитан "Томи" ушел из команды по семейным обстоятельствам


Капитан "Томи" Роман Войдель ушел из команды, сообщает vtomske.ru со ссылкой на главного тренера команды Валерия Петракова. Причиной стали семейные обстоятельства". 32-летний хавбек перешел в томский клуб в июле 2017 года и сразу получил капитанскую повязку.

- Роман Войдель покидает команду. По семейным обстоятельствам он разрывает контракт, больше его с нами не будет. Это окончательно, - сказал Петраков.

Ранее Войдель защищал цвета липецкого "Металлурга", "Луча-Энергии", "Балтики", "Шинника", "Уфы", "Ротора" и "Армавира". "Томь" после 20 туров занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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https://news.vtomske.ru/news/148188-kapitan-tomi-roman-voidel-pokidaet-komandu

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