Капитан сборной Литвы мечтает играть за "Локомотив"

Нападающий сборной Литвы и польской "Ягеллонии" Федор Черных заявил, что плохо помнит Москву, в которой родился, а также рассказал о своих клубных пристрастиях в чемпионате России. В текущем сезоне Черных провел 17 матчей в чемпионате Польши и забил 9 мячей.

– Что помню о Москве? Помню дом и ближайшую станцию метро, некоторые самые известные места, – цитирует сайт УЕФА Черных. – Но хорошую экскурсию по Москве я бы сейчас не провел. Что касается футбола, то мой дядя водил меня на "Локомотив", и с тех пор это мой любимый клуб. В детстве моими кумирами были Роналдо и Дмитрий Сычев, который тогда играл за железнодорожников.

Где хотел бы играть? Если выбирать клуб, то за "Локомотив". Что касается лиг, то играть в Германии, Франции или даже Голландии было бы фантастикой. Англия или Испания? Туда невероятно тяжело пробиться, я смотрю на вещи реалистично. Конечно, если оттуда поступит предложение, трудно будет отказаться.