12:25 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Капитан сборной Литвы мечтает играть за "Локомотив"

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Нападающий сборной Литвы и польской "Ягеллонии" Федор Черных заявил, что плохо помнит Москву, в которой родился, а также рассказал о своих клубных пристрастиях в чемпионате России. В текущем сезоне Черных провел 17 матчей в чемпионате Польши и забил 9 мячей.

– Что помню о Москве? Помню дом и ближайшую станцию метро, некоторые самые известные места, – цитирует сайт УЕФА Черных. – Но хорошую экскурсию по Москве я бы сейчас не провел. Что касается футбола, то мой дядя водил меня на "Локомотив", и с тех пор это мой любимый клуб. В детстве моими кумирами были Роналдо и Дмитрий Сычев, который тогда играл за железнодорожников.

Где хотел бы играть? Если выбирать клуб, то за "Локомотив". Что касается лиг, то играть в Германии, Франции или даже Голландии было бы фантастикой. Англия или Испания? Туда невероятно тяжело пробиться, я смотрю на вещи реалистично. Конечно, если оттуда поступит предложение, трудно будет отказаться.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/european-qualifiers/news/newsid=2335585.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Какая глупая мечта.

14:29 20 января

ustin007

Нидерланды!!!!11!!!!1!1

12:57 20 января

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