Капитан "Рубина" Навас: "В РПЛ сейчас нет легких соперников"

Капитан "Рубина" Сесар Навас накануне матча 11-го тура российской премьер-лиги с "Уфой" выразил мнение, что в чемпионате нет легких соперников. Он также отметил, что игра будет сложной.

– Как прошёл перерыв на матчи сборных? На чём делались основные акценты в тренировочном плане?

– На самом деле каких-то очень сильных изменений не было. Как мы начали тренироваться во время предсезонки летом, в принципе, так и продолжаем процесс. Меняются только какие-то детали, а сам процесс неизменный, - приводит слова Наваса пресс-слуба клуба.

– Что можете сказать об "Уфе"?

– В Российской Премьер-лиге сейчас нет легких соперников. Учитывая, что мы играем с "Уфой" на выезде, будет достаточно сложно. "Уфа" хорошо обороняется, в первую очередь. У них достаточно быстрые ребята в нападении. Естественно, мы хотим поехать за победой, но в любом случае это будет сложный матч.

– У "Рубина" сейчас шикарная серия без поражений. В чём секрет?

– В первую очередь, у нас очень хорошая "раздевалка", очень сильные у ребят человеческие качества, мы очень дружные. Естественно, та работа, которую мы проводим на тренировках, она переносится на поле.