Капитан "Оренбурга" предлагает ужесточить лимит на легионеров

Капитан "Оренбурга" Андрей Малых выразил мнение, что в российском футболе стоит ужесточить лимит на легионеров. На данный момент в РПЛ на поле могут находиться не больше шести иностранцев в одной команде.

- У нас много проблем, начиная с детского футбола и заканчивая тем, что в Европе из россиян играет только Головин, - , - сказал Малых в интервью kirov-portal.ru. - Если посмотреть на клубы, то в каждой команде минимум 5-6 иностранцев, и все они играют. Соответственно, нашим остается по 5-6 мест. Здесь проблема, мало футболистов. У Черчесова ограничен выбор, он зависит от Головина, Черышева, Дзюбы, Фернандеса, и когда их нет на поле, у сборной большие проблемы.

- Нужен ли лимит на легионеров, или его стоит отменить?

- Отменять его, наверное, не стоит, может, ужесточить. Чтобы их еще меньше было на поле, как в ЦСКА, чтобы наших побольше было.

- Наших - родившихся в России или натурализованных?

- Лучше наших, российских, которые здесь родились.

- Вы против натурализации?

- Против таких, как Фернандес, нет.

- Если игрок мирового уровня дает результат, можно давать паспорт? Если иностранец плохо говорит по-русски или вообще не говорит.

- Это не о языке даже речь. Если он такой же, как и все, или даже хуже… Щенников ничем не хуже, чем тот же Рауш. Но Рауша натурализовали, и он в сборной играет. Чем Лунев хуже Гильерме?