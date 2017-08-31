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19:47 | Футбол — РФПЛ

Капитан молодежки ЦСКА перешел в "Химки"

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Капитан молодежной команды ЦСКА Муталип Алибеков покинул команду, сообщает официальный сайт армейцев. 20-летний игрок продолжит карьеру в "Химках".

Алибеков выступал за красно-синих с 2013 года. В текущем сезоне он сыграл в восьми матчах молодежного первенства и забил четыре гола.

– Мы благодарим Муталипа за проведенное в красно-синем клубе время и желаем успехов в дальнейшей карьере! – говорится в сообщении ЦСКА.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/mutalip-alibekov-pokinul-pfk-cska/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

молодёжное первенство. 20 лет.

19:49