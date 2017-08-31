Капитан молодежки ЦСКА перешел в "Химки"

Капитан молодежной команды ЦСКА Муталип Алибеков покинул команду, сообщает официальный сайт армейцев. 20-летний игрок продолжит карьеру в "Химках".

Алибеков выступал за красно-синих с 2013 года. В текущем сезоне он сыграл в восьми матчах молодежного первенства и забил четыре гола.



– Мы благодарим Муталипа за проведенное в красно-синем клубе время и желаем успехов в дальнейшей карьере! – говорится в сообщении ЦСКА.