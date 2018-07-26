Канунников забил первый гол за "Крылья"

"Крылья Советов" победили "Сызрань-2003" в последнем контрольном матче межсезонья - 3:1. Счет открыл новичок самарцев Максим Канунников. Для форварда этот гол стал первым в составе "Крыльев".

Контрольный матч

"Крылья Советов" (Самара) – "Сызрань-2003" (Сызрань) – 3:1 (2:1)

Голы: Канунников, 10 (1:0). Ткачук, 20 (2:0). Цыганов, 38 (2:1). Полуяхтов, 57 (3:1).

"Крылья Советов": Конюхов (Лория, 61), Бурлак, Надсон, Чичерин, Зотов (Кленкин, 72), Полуяхтов (Яковлев, 72), Ланин (Башкиров, 32), Мияйлович (Тихонов, 72), Чочиев (Алиев, 72), Ткачук (Соболев, 72), Канунников (Корниленко, 72).