14:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Канунников выбыл на срок до трех недель



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Нападающий "Рубина" Максим Канунников выбыл из-за травмы на срок до трех недель. У футболиста диагностирован надрыв полусухожильной мышцы задней поверхности бедра. Напомним, что повреждение Канунников получил в первом тайме матча 13-го тура РФПЛ с "Уфой" (3:2). Из-за травмы он пропускает товарищеские встречи сборной России с Катаром и Румынией.

- У Канунникова - надрыв полусухожильной мышцы задней поверхности бедра, - сказал пресс-атташе Михаил Степанов. - По самым оптимистичным прогнозам он вернется в строй через три недели. (Сергей АСТАХОВ)

 

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