Канунников - в атаке "СКА-Хабаровск" на матч со "Спартаком"

Тренерский штаб "СКА-Хабаровск" во главе с Ринатом Билялетдиновым определился со стартовым составом на матч 22-го тура чемпионата России против "Спартака". С первых минут в атаке у дальневосточников сыграет Максим Канунников, заявленный клубом для участия в играх премьер-лиги 7 марта.

Полностью состав "СКА-Хабаровск" на матч со "Спартаком" выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Довбня - Никифоров, Тубич, Димидко, Карпов - Кабутов, Баляйкин, Макаров, Самсонов - Канунников, Секульски;

Запасные: Криворучко, Гришко, Черевко, Карасев, Богаев, Савичев, Колесниченко, Махатадзе, Маркович.

Напомним, матч "Спартак" - "СКА-Хабаровск" состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.