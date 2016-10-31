Канунников открыл счет в матче против "Локомотива"

На 69-й минуте встречи 12-го тура премьер-лиги "Рубин" – "Локомотив" нападающий хозяев Максим Канунников открыл счет в матче. После подачи со штрафного Тарас Бурлак опередил вышедшего из ворот Гильерме, но мяч после удара защитника попал в штангу, а Канунников оказался первым на добивании.
Platinum1991
Гол ИМЕНИ Гильерме! Куда он ВЫСКОЧИЛ??? С какого ПЕРЕПУГУ! Надо было стоять в рамке и там мяч вылавливать! Это гол и ошибка Гильерме! Второй гол тоже он мог отразить, но не пошел Гильерме на мяч, а он юркнул предательски в ворота. Второй гол защита Локомотива прозевала и вратарь не выручил! Хорошо Локомотив смотрелся до забитого гола и сам мог ЗАБИТЬ, но подвела реализация и вот вам РАСПЛАТА! СРАЗУ ДВА вынимай Локомотив! Мог Локомотив, как минимум, на ничью наиграть, а в итоге ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ!
21:13