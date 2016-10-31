Канунников открыл счет в матче против "Локомотива"

На 69-й минуте встречи 12-го тура премьер-лиги "Рубин" – "Локомотив" нападающий хозяев Максим Канунников открыл счет в матче. После подачи со штрафного Тарас Бурлак опередил вышедшего из ворот Гильерме, но мяч после удара защитника попал в штангу, а Канунников оказался первым на добивании.

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив"