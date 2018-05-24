Нападающий Максим Канунников может перейти в "Енисей", сообщает "Реальное время". В прошлом сезоне 26-летний игрок выступал за "Рубин", проведя 17 матчей и забив два мяча. Во второй части сезона Канунников и "Рубин" разорвали контракт, после чего форвард отправился в "СКА-Хабаровск", где сыграл 9 матчей.

Напомним, что "Енисей" по итогам прошлого сезона получил право выступить в премьер-лиге впервые в своей истории.