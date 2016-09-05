Канунников - лучший игрок "Рубина" в августе

"Рубин" провел голосование на лучшего игрока августа по версии болельщиков, информирует официальный сайт клуба. В течение месяца после каждого матча болельщики выбирали лучших игроков в составе команды в официальном сообществе клуба "ВКонтакте". Лучшими по итогам встреч с "Амкаром", "Арсеналом", "Спартаком", "Анжи" и "Оренбургом" становились Сергей Рыжиков (дважды), Марко Девич, Алекс Сонг и Максим Канунников.

По итогам голосования на лучшего игрока августа победителем стал автор голов в матчах с "Анжи" и "Оренбургом" Канунников. Он набрал 34 процента голосов, на четыре процента опередив Алекса Сонга.