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Канунников - лучший игрок "Рубина" в августе

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"Рубин" провел голосование на лучшего игрока августа по версии болельщиков, информирует официальный сайт клуба. В течение месяца после каждого матча болельщики выбирали лучших игроков в составе команды в официальном сообществе клуба "ВКонтакте". Лучшими по итогам встреч с "Амкаром", "Арсеналом", "Спартаком", "Анжи" и "Оренбургом" становились Сергей Рыжиков (дважды), Марко Девич, Алекс Сонг и Максим Канунников.

По итогам голосования на лучшего игрока августа победителем стал автор голов в матчах с "Анжи" и "Оренбургом" Канунников. Он набрал 34 процента голосов, на четыре процента опередив Алекса Сонга.

Дополнительная информация

http://rubin-kazan.ru/news_items/6097-maksim-kanunnikov-luchshiy-igrok-avgusta

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