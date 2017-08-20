15:13 | Футбол — РФПЛ

Кантемир Берхамов: "Когда Григалава бежит с мячом, он похож на электричку"

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Полузащитник тульского "Арсенала" Кантемир Берхамов подчеркнул, что в его команде нет неинтересных футболистов. Он также отметил, что, когда защитник Гиа Григалава бежит с мячом, он похож на электричку, потому что на пути может сбить любого.

– У нас нет неинтересных футболистов, у каждого есть свои плюсы и минусы, – сказал в интервью клубной пресс-службе Берхамов. – По внешнему виду могу выделить Григалаву и Хагуша. Особенно Гиа, который, когда бежит с мячом, похож на электричку – может сбить по пути любого.

 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=iAbjSePt2ZY

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

И когда этого крутого парня подпишет Барса? Думаю, что никогда.

15:19