Кантемир Берхамов: "Когда Григалава бежит с мячом, он похож на электричку"

Полузащитник тульского "Арсенала" Кантемир Берхамов подчеркнул, что в его команде нет неинтересных футболистов. Он также отметил, что, когда защитник Гиа Григалава бежит с мячом, он похож на электричку, потому что на пути может сбить любого.

– У нас нет неинтересных футболистов, у каждого есть свои плюсы и минусы, – сказал в интервью клубной пресс-службе Берхамов. – По внешнему виду могу выделить Григалаву и Хагуша. Особенно Гиа, который, когда бежит с мячом, похож на электричку – может сбить по пути любого.