Кангва вывел тульский "Арсенал" вперед в матче с "Зенитом"

Полузащитник тульского "Арсенала" Эванс Кангва открыл счет в матче 13-го тура чемпионата России против "Зенита". Замбийский хавбек на 73-й минуте замкнул прострел с правого фланга в исполнении Кирилла Комбарова, опередив игроков обороны соперника.

Отметим, что этот удар стал первым в створ ворот сине-бело-голубых.

Текстовая трансляция матча "Зенит" - "Арсенал"