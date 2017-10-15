20:32 | Футбол — РФПЛ

Кангва вывел тульский "Арсенал" вперед в матче с "Зенитом"

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Полузащитник тульского "Арсенала" Эванс Кангва открыл счет в матче 13-го тура чемпионата России против "Зенита". Замбийский хавбек на 73-й минуте замкнул прострел с правого фланга в исполнении Кирилла Комбарова, опередив игроков обороны соперника.

Отметим, что этот удар стал первым в створ ворот сине-бело-голубых.

Текстовая трансляция матча "Зенит" - "Арсенал"

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Tupac Shakur

Красава!))

20:43