Кангва вывел тульский "Арсенал" вперед в матче с "Зенитом"

Полузащитник тульского "Арсенала" Эванс Кангва открыл счет в матче 13-го тура чемпионата России против "Зенита". Замбийский хавбек на 73-й минуте замкнул прострел с правого фланга в исполнении Кирилла Комбарова, опередив игроков обороны соперника.
Отметим, что этот удар стал первым в створ ворот сине-бело-голубых.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_arsenal#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #ЗенитАрсенал 0:1 73' Эванс Кангва pic.twitter.com/hnSMZ2aY8s– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 октября 2017 г.
Tupac Shakur
Красава!))
20:43