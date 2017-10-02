Кандидатуры Кирьякова и Рахимова не предлагались. Что в "Динамо"?

Интервью “СЭ" дал глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский. Фрагмент беседы – о текущем положении дел – публикуем прямо сейчас.

– Как оцените выступление "Динамо" в первой трети чемпионата?

– Могло бы быть лучше. Приятно то, что матчи с ведущими командами – со "Спартаком", "Зенитом" и ЦСКА – не проиграли. Обидно, конечно, когда в концовках пропустили некоторые голы. Можно сетовать и на судейство, ошибки судей признавались, а сами судьи отправлялись работать в ФНЛ.

– Время от времени появляются новости о том, что вам предлагаются кандидатуры Кирьякова и Рахимова.

– Кандидатуры эти не предлагаются.

– Как оцените работу Калитвинцева?

– Если я сказал, что команда могла бы играть лучше, это и есть оценка работы тренера. Но всегда присутствует очень тонкий момент. Помню, когда "Динамо" меняло тренера по 4-5 раз в год, и ни к чему хорошему это не приводило. Калитвинцев работает по контракту и в случае необходимости замены любого сотрудника клуба, если это не критический или криминальный случай, руководитель должен иметь ответ на вопрос – кто и на каких условиях может прийти на замену, чтобы дело в целом не пострадало. Пока могу сказать, что в этом случае внутренняя работа над собой ни у меня, ни у Муравьева (гендиректор клуба – Прим. "СЭ") не закончена. Всему требуется время. Мы поиск тренера не ведем, но, подчеркиваю, по всем руководящим кандидатурам надо всегда понимать – кто может заменить, иметь "скамейку запасных".

– Каков кредит доверия Калитвинцеву сейчас, после разгрома "Динамо" "Локомотивом"? Что клуб ответит болельщикам, часть которых даже покинула трибуны?

– Повторюсь, что не считаю для себя возможным вмешиваться в тренировочный процесс. Напомню только, что еще год назад те же болельщики с жаром отстаивали необходимость того, чтобы Калитвинцев остался на своем посту. Теперь, после каждой неудачной игры, раздаются голоса, которые хотят крови главного тренера. Тем не менее, понимаю эту озабоченность. Думаю, что принимать решения надо взвешенно и рационально, и так, чтобы любые замены могли быть на пользу клуба, а не наоборот, как это часто бывало в истории того же "Динамо". (Сергей ЕГОРОВ, Михаил ЗИСЛИС)

! Полностью интервью Владимира Стржалковского читайте в ближайшее время на сайте "СЭ".