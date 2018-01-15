Канчельскис - Промесу: "Пусть он ответит на поле, а не в интервью"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис сообщил о том, что ему абсолютно неинтересно мнение нападающего "Спартака" Квинси Промеса о его словах. Ранее экс-хавбек "красных дьяволов" выразил сомнение в том, что футболист красно-белых уедет в Англию.
В свою очередь форвард спартаковцев в интервью "СЭ" ответил на критику Канчельскиса и посоветовал ему заниматься своим делом.
– Интересно ли, что Промес ответил мне? Абсолютно неинтересно, – сказал Канчельскис. – Писать и говорить можно все что угодно, но надо доказывать на футбольном поле свое мастерство. Что он хоть сказал?
– "Разве Месси великолепен каждый матч? Или Роналду? Имею я право тоже иногда выглядеть неидеально? Для таких случаев и нужны другие игроки. "Спартак" – это ведь не только я, верно? Вы хотите, чтобы я творил магию каждый день? Два матча хорошо, один дерьмово – по-моему, идеальный график! Я был бы счастлив так играть. В этом случае "Спартак" снова станет чемпионом!" И еще посоветовал вам заниматься своим делом и сказал, что не воспринимает ваши слова всерьез.
– (Смеется). Пусть ответит на футбольном поле, а не в интервью. Пусть поедет, поиграет в серьезном чемпионате и докажет все про себя. Не надо мне словами отвечать. Езжай в серьезный чемпионат и там доказывай. А то он тут рассказывает: "Я такой и этакий. Я – великий". И так далее. Кто ты такой вообще? Смешно слушать. Почему он начинает оправдываться? Поезжай в Германию, Англию или Испанию и докажи (смеется). Отвечает он мне в интервью… Пусть покажет себя и тогда поговорим.
– Теперь он может ответить вам в матчах Лиги Европы.
– Он уже ответил в матче с "Ливерпулем" ("Спартак" проиграл на "Энфилде" 0:7. – Прим. "СЭ"). Вот он вам простой показатель – 0:7. В Ливерпуле писали, что клуб интересуется Промесом, а он поехал и ответил (смеется). Что он там говорит? А то они все такие умные, могут говорить, а делом доказать ничего не могут. (Евгений БЕЛОУСОВ)
- Манчестер Юнайтед
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Андрей Канчельскис
- Квинси Промес
alex-ls
Канчельскис тоже показал себя как тренер :D и как человек тоже - полное дерьмо и там и там
02:49
джо
Я думал ,Канчельскис осознал,что споры не его фишка,после диалога с Фергюссоном в МЮ ,ан нет....это плохо....даже время не учит..
02:45
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Все ниже перечисленные достижения Канчельскиса меркнут перед тем что Промес играет за свинарню.))) Этим он априори лучше.Да он кручи Месси,и Роналдо вместе взятых.Промес.Форева.)))
02:10
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Андре́й Анта́насович Канче́льскис (23 января 1969, Кировоград, Украинская ССР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник; тренер. Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный мастер спорта России (2011).Бронзовый призёр чемпионата СССР (1989) Обладатель Кубка СССР (1990) Обладатель Суперкубка Европы (1991) Чемпион Англии (1993, 1994) Обладатель Кубка Англии (1994) Обладатель Кубка английской лиги (1992) Обладатель Суперкубка Англии (1993, 1994) Чемпион Шотландии (1999, 2000) Обладатель Кубка Шотландии (1999, 2000, 2002) Обладатель Кубка шотландской лиги (1999, 2002) Обладатель Кубка Саудовской Аравии (2003) В сборной Победитель молодёжного чемпионата Европы (1990) Участник финальных турниров чемпионатов Европы (1992, 1996) Личные Мастер спорта (1989) Мастер спорта международного класса (1990) Заслуженный мастер спорта России (2011) — за победу в Суперкубке УЕФА 1991 года[26] В списках 33-х лучших футболистов СССР — № 1 среди правых полузащитников (1990) Лауреат премии «Стрелец» — лучший российский легионер (1995) Лучший игрок месяца в английской премьер-лиге (апрель, 1996) Лучший игрок графства Мерсисайд (1996) Лучший российский легионер месяца (февраль, 1999) по версии «СЭ» Лучший футболист-ветеран российской премьер-лиги (2006) по оценкам «СЭ» Член «Клуба 100» российских бомбардиров[22][27] Всего во всех турнирах за «МЮ» Канчельскис сыграл 162 матча и забил 36 голов. По итогам голосования среди болельщиков с целью определения ста величайших игроков в истории «МЮ» Канчельскис занял 25-е место[3]. ....... Но Промес все равно круче__)))))
02:07
maak
old grumbler Кончельскис всем всё доказал, ..............А что он доказал? Он был один из в "МЮ". Не звездой , как Бекхэм или Кантона. Гиггз или Сулшер. А просто один из многих серостей, которым удалось поиграть в составе. -Был бы так хорош, как он говорит, то после Италии не в Шотландии потерялся, а взяли бы обратно в "МЮ". Так, что можно сколько угодно рвать пиджак, но Промес стал в чужом чемпионате лучшим, а Дрюндель?
01:42
Очень плохой мальчик
Что позволяет себе этот Андруша-недофутболист?Откуда он вообще вылез,шут гороховый?
01:13
andreyyermakov
Боже мой! Только на том основании, что он был когда-то приличным футболистом, Канчельсис полагает что теперь может тыкать пальцем в людей и поучать с видом просветленного гуру. И, вообще. как сказал Цезарь, лучше быть первым в деревне (как Промес) чем десятым подползающим (как Канчельскис) в Англии.
00:40
Хома Сапиенс
Сначала подбухнул канчельскис и всякой ереси журналистам наговорил, а когда ему ответили адекватно - обиделся как девочка. Совсем плох уже видимо Андрей.
00:39
sadkovskiy
Что его слушать, кончельсиса,это отработанный пар, его место в пивном буфете.А Промес ,это высококласный футболист, от игры которого зависит будущее Спартака.
00:34
zega
Канчельскис живет в другом мире или тупой, Промес уже доказал свою состоятельность, став лучшим футболистом России 2017года, и каждый год, после появления в России был в числе лучших футболеров. Хочу спросить и тут же сказать, а тубой был лучшим футболистом России - нет. Поэтому Канчельскис и есть неудачник, и не может себя нигде проявить, кроме создания скандальных ситуаций.
00:32
NapoliFC
Ну да, он доказал что как тренер дно. А когда то был нормальным футболистом...
00:17
гаттузо туп
Задолбал этот обиженный Кончелло.Кто ты вааще такой,что Промес тебе че-то доказывать должен?Смотри ты,очередной"божок" выискался.Ну высказал свое мнеие Кончело-имеет право,Антоха тоже свое высказал-тоже право имеет.Ну и разошлись.А то"пусть докажет"..Если ты такой невбубенный туз,че ты столько лет не востребован нигде и ни в каком качестве?Если бы не секас,уже давно о твоем существовании забыли бы.
00:09
Zutimon
Кончюльскису больше не наливать!!! Ну не востребован ты в РФПЛ что на Промеса то кидаешся? Они с Мостовым чем то похожи оба великие игроки в ПРОШЛОМ не нашедшие себя в НАСТОЯЩЕМ!!!
00:02
old grumbler
6_Lesni4ij Канчельскис - Промесу: "Пусть он ответит на поле, а не в интервью". Так на футбольном поле тебе уже 4-ый сезон и отвечают.................. как то невнятно отвечает, вот Канчельскис ему и советы дает как ветеран футбола Английской премьер лиги, а мальчонка вместо того что бы старших слушать пошел по пути Дзюбы ну так в Спартаке все такие "звезды" главное же ответить в газете а поле оно подождет....
00:01
uaom
Ливерпуль,похоже,уже Промесом не интересуется ...
23:58 15 января
old grumbler
Красно белые то, только когда их хвалят воспринимают... а чуть покритиковали их игрочищь сразу свинарником завоняло...
23:58 15 января
Мишико5
а вообще спорт-экспресс - больше стравливает в последнее время и жалуется: тот про вас сказал это, этот сказал то..... раньше футболистов сборной России поздравляли с рождением детей, сейчас - сплетни
23:57 15 января
old grumbler
Кончельскис всем всё доказал, а вот Промесу ещё пахать и пахать на поле, пока он не во всех матчах работает на команду не во всех....
23:56 15 января
Мишико5
6_Lesni4ij Канчельскис - Промесу: "Пусть он ответит на поле, а не в интервью". Так на футбольном поле тебе уже 4-ый сезон и отвечают.////// так после слов Канчельскиса Промес еще не ответил то на поле)
23:55 15 января
NapoliFC
Канчельскиса все забыли, вот и пытается на Промесе чуть чуть погреться.
23:52 15 января
6_Lesni4ij
Канчельскис пошёл по стопам Мостового. Два топ-иксперда.
23:50 15 января
6_Lesni4ij
Канчельскис - Промесу: "Пусть он ответит на поле, а не в интервью". Так на футбольном поле тебе уже 4-ый сезон и отвечают.
23:46 15 января
igogohruhru
Канчельскису надо вместе с Кафельниковым Спартак троллить
23:44 15 января
Мишико5
интересно ли знать, что он сказал? нет. а что он сказал?))))) - класс. а вообще Канчельскис - легенда спартака. и вполне правильные вещи говорит
23:42 15 января
sidnet78
Жорик Вартанов----киркоров сама куда хочешь уйдёт, ведь оно многодетная
23:35 15 января
Сквайер Треллони
Кто такой промес?Так внебрачный сын дяди тома,племянник рабыни изауры,крёстный патриса лумумбы и брат хорошего мукунки)
23:28 15 января
Сквайер Треллони
Гуталин видимо дома у себя пирожков волшебных пережрал,возомнил себя звездой,а мы видели где был этот звездун в матчах с Марибором и Ливерпулем,пусть и дальше звездой себя считает пока не окажется в Ференцвароше или Анкарагюджю)
23:25 15 января
ЗЮК~
Сквайер Треллони,масса,ты опять воняешь?
23:23 15 января
баламошка
Антошка не должен этому белозадому ничего доказывать) Качельскис не является болельщиком Спартака, не платит Антошке деньги, как руководитель клуба и не тренирует его. Сам завонял в Адрес братухи и просто был послан. Квинси, естественно, этому шептуну доказывать ничего не должен, ни на поле, ни в верхних слоях атмосферы, ни в постели)
23:23 15 января
Жорик Вартанов
тряпка, от тебя даже жена ушла к Михайлову!!!! хуже только если бы ушла к Киркорову)))
23:23 15 января