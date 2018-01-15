Канчельскис - Промесу: "Пусть он ответит на поле, а не в интервью"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис сообщил о том, что ему абсолютно неинтересно мнение нападающего "Спартака" Квинси Промеса о его словах. Ранее экс-хавбек "красных дьяволов" выразил сомнение в том, что футболист красно-белых уедет в Англию.

В свою очередь форвард спартаковцев в интервью "СЭ" ответил на критику Канчельскиса и посоветовал ему заниматься своим делом.

– Интересно ли, что Промес ответил мне? Абсолютно неинтересно, – сказал Канчельскис. – Писать и говорить можно все что угодно, но надо доказывать на футбольном поле свое мастерство. Что он хоть сказал?

– "Разве Месси великолепен каждый матч? Или Роналду? Имею я право тоже иногда выглядеть неидеально? Для таких случаев и нужны другие игроки. "Спартак" – это ведь не только я, верно? Вы хотите, чтобы я творил магию каждый день? Два матча хорошо, один дерьмово – по-моему, идеальный график! Я был бы счастлив так играть. В этом случае "Спартак" снова станет чемпионом!" И еще посоветовал вам заниматься своим делом и сказал, что не воспринимает ваши слова всерьез.

– (Смеется). Пусть ответит на футбольном поле, а не в интервью. Пусть поедет, поиграет в серьезном чемпионате и докажет все про себя. Не надо мне словами отвечать. Езжай в серьезный чемпионат и там доказывай. А то он тут рассказывает: "Я такой и этакий. Я – великий". И так далее. Кто ты такой вообще? Смешно слушать. Почему он начинает оправдываться? Поезжай в Германию, Англию или Испанию и докажи (смеется). Отвечает он мне в интервью… Пусть покажет себя и тогда поговорим.

– Теперь он может ответить вам в матчах Лиги Европы.

– Он уже ответил в матче с "Ливерпулем" ("Спартак" проиграл на "Энфилде" 0:7. – Прим. "СЭ"). Вот он вам простой показатель – 0:7. В Ливерпуле писали, что клуб интересуется Промесом, а он поехал и ответил (смеется). Что он там говорит? А то они все такие умные, могут говорить, а делом доказать ничего не могут. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Он не понимает, что несет". Промес отвечает Канчельскису