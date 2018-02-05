Канчельскис - про Мусу: "В России можешь дать себе слабину, и тебя будут носить на руках. В Англии так не прокатит"

Экс-полузащитник "МЮ" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" отметил, что уровень чемпионата России не соответствует уровню английской премьер-лиги. По его словам, именно поэтому у нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы ничего не получилось в "Лестере".
– Почему у Мусы не получилось в "Лестере"?
– Наверное, ему изначально не надо было ехать в чемпионат России, в ЦСКА, а сразу пробовать свои силы в Европу. Упустил время.
– Неужели РФПЛ, на ваш взгляд, настолько расслабляет?
– Да. Здесь многих носят на руках, а туда уезжаешь, и уже сложно перестроиться на совершенно другой уровень. Скорости другие. В России ты можешь где-то дать себе слабину, и тебя будут носить на руках. В Англии такое не прокатит. Сбавляешь обороты – садись на лавочку. В России ты лучший, а за границей все по-другому. Может быть, немного сломался, где-то не хватило характера. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
внеигры
Уже поднадоел треплом
18:10
Serenky25
Чувак безработный. Удивлен что его никуда не зовут
17:17
spetrov
...Ну то есть вот такие какие-то общие слова произнес. Ну да.
15:01
spetrov
В принципе (в принципе) он во многом прав, сравнивая чемпионаты, но не думаю, что его слова относятся конкретно к случаю Мусы. Сомневаюсь, что он вообще следил за Ахмедом в Англии.
15:00
werder63
Каждой бочке затычка получил по морде от Промеса, и пристал к Мусе)))
14:38
armi
Ибн-литовец как всегда грязно намекает на паршивых армейцев. "Бальшой знаток" английского футбола... в далеком прошлом.
14:05