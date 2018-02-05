Канчельскис - про Мусу: "В России можешь дать себе слабину, и тебя будут носить на руках. В Англии так не прокатит"

Экс-полузащитник "МЮ" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" отметил, что уровень чемпионата России не соответствует уровню английской премьер-лиги. По его словам, именно поэтому у нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы ничего не получилось в "Лестере".

– Почему у Мусы не получилось в "Лестере"?

– Наверное, ему изначально не надо было ехать в чемпионат России, в ЦСКА, а сразу пробовать свои силы в Европу. Упустил время.

– Неужели РФПЛ, на ваш взгляд, настолько расслабляет?

– Да. Здесь многих носят на руках, а туда уезжаешь, и уже сложно перестроиться на совершенно другой уровень. Скорости другие. В России ты можешь где-то дать себе слабину, и тебя будут носить на руках. В Англии такое не прокатит. Сбавляешь обороты – садись на лавочку. В России ты лучший, а за границей все по-другому. Может быть, немного сломался, где-то не хватило характера. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Андрея Канчельскиса