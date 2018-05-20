17:44 | Футбол — РФПЛ

Канчельскис - о словах Широкова: "Сам себя не похвалишь - никто не похвалит"


Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал "СЭ" заявление Романа Широкова, который назвал себя лучшим отечественным футболистом XXI века

- Согласны с мнением Широкова? 

- Как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Он был неплохим футболистом, обладал хорошими качествами: мог отдать передачу, забить, но я бы не назвал его лучшим, были и поинтереснее. Но если Роман так считает, то пусть. 

- А кого вы назвали бы?

- Много кандидатур. Надо еще подумать, кого выбрать. У нас было много классных игроков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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