Камиль Исхаков: "Бердыеву не рассказали об экономическом состоянии "Рубина". Может, он не пришел бы, если бы знал"

Помощник президента Татарстана и бывший президент "Рубина" Камиль Исхаков выразил мнение, что главный тренер казанцев Курбан Бердыев не знал об экономической ситуации клуба, когда получил предложение о подписании контракта. Руководитель предположил, что специалист мог отказать "рубиновым", если бы знал о состоянии дел.

– Курбана Бекиевича вернули, но, насколько я знаю, не сказали о том экономическом состоянии команды, которое есть, – приводит "Бизнес Online" слова Исхакова. – Но Курбан Бекиевич этим вопросом не занимается, он привык всегда работать только по своей специальности: он тренер, вот команда, группа мальчишек, из которых надо сделать мощный коллектив. А в финансы, экономику он не влезает. А тут он столкнулся с тем, что команда несоизмеримо с доходами произвела расходы. Если бы он знал об этом, может, не пришел бы.

Мировой футбол свою жизнь строит так, что команда должна зарабатывать доходы. Как зарабатывать? Во-первых, они должны стремиться красиво играть, чтобы люди их смотрели, в том числе по телевизору. Во-вторых, ты воспитываешь игроков из обычного материала, а потом продаешь их и имеешь доход для своего клуба. В-третьих, настолько уметь играть, что собираются стотысячные стадионы. В это время там идет сумасшедшая торговля... Это все доходы клуба, и они легитимны. Не имея этих легитимных доходов, мы покупаем 37 игроков за немалые деньги!

Приходит Курбан, ему говорят: "Восстанавливай команду". Он хочет этих 37 продать, а их за эти деньги никто не берет. И ему приходится этим материалом работать. Он никогда не поставил бы их на игру! Но 11 все равно ведь надо ставить.... Команда все это чувствует, понимает и не выкладывается! Им выкладываться не надо, потому что никто на скамейке запасных не сидит. У нас самая короткая скамейка! А когда за спиной не стоят, ему зачем выкладываться-то? Ты хоть кол у него на голове теши, а он все равно недобегает, недоделывает, недорабатывает. А тренер не может его послать далеко-далеко, потому что поставить на это место ему некого.