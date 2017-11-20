Камил Чонтофальски: "Вернусь в Петербург на чемпионат мира"

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" Камил Чонтофальски признался, что его впечатлил стадион "Санкт-Петербург". Бывший голкипер сине-бело-голубых 19 ноября принял участие в чествовании игроков, которые выиграли первые золотые медали российского первенства в истории клуба. Мероприятие прошло перед началом матча 17-го тура премьер-лиги, в котором питерцы разгромили "Тосно" (5:0).

– Как вы провели эти дни?

– Мы с Радеком Ширлом прилетели в Петербург в пятницу. Вечером пошли поужинать в ресторан, погуляли по Невскому. Потом, ближе к ночи, зашли в клуб – нам уже можно! На следующий день опять гуляли по Невскому, и я поехал в Коломяги навестить своих бывших соседей. Встретил Файзулина, поболтали, вспомнили прошлое, пожарили мясо и поели.

– Насколько понравился стадион "Санкт-Петербург"?

– Это просто шикарная арена. Я сейчас смело могу сказать: это лучший стадион в мире. Мне он очень понравился. Впрочем, для меня всегда атмосфера на "Петровском" останется лучшей во все времена, потому что в тот момент я играл и ощущал поддержку наших болельщиков.

– О чем разговаривали с бывшими партнерами по команде?

– Вспоминали те прекрасные времена, когда мы играли за один клуб и добивались побед. Каждый спрашивал друг у друга о том, что происходит сейчас: о работе и жизни в настоящий момент. Сразу после великолепного разгрома "Тосно" мы все вместе поехали в ресторан, вспоминали нашу футбольную юность, которая прошла в Петербурге.

– Когда вас ждать у нас вновь?

– Думаю, вернусь в Петербург в следующем году, на чемпионат мира, если получится. Хочется увидеть вживую пару матчей турнира.