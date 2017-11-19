Камил Чонтофальски: "В "Зените" мешал лимит на легионеров"

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" Камил Чонтофальски сказал, что в 2007 году не стал получать российское гражданство из-за того, что ему пришлось бы отказаться от словацкого. Также экс-голкипер питерцев вспомнил о том, как мог сменить Карло Кудичини в качестве резервного вратаря "Челси".

- В конце 2007 года писали, что вам вот-вот дадут российский паспорт. Это правда?

- У меня спрашивали, не хотел бы я получить паспорт, чтобы не попадать под лимит. Но тогда пришлось бы отказаться от словацкого гражданства. Этого я не хотел, потому что выступал за сборную.

- Лимит на легионеров сильно мешал?

- В "Зените" - мешал. Хотя в "Майами" тоже был какой-то лимит, но там я играл постоянно. В 2007 году постоянно выходил на поле во второй половине сезона, но в один момент стало не хватать русских игроков. Адвокат позвал меня и Славу и сказал: "Не вижу разницы между вами, для меня вы одинаковые вратари. Я доволен тобой Камил, но из-за лимита завтра будет играть Малафеев". Я согласился - что еще оставалось?

- Если бы не лимит, вы играли бы чаще?

- Думаю, да.

- Ходило много слухов о том, что у вас есть возможность перейти в клуб из английской премьер-лиги. Говорили даже о том, что мы можете заменить Кудичини в "Челси".

- Это правда. После ухода Кудичини "Челси" искал дублера для Петра Чеха. Мне позвонили прямо в Дубай, где я был на сборах с "Зенитом". Это был последний день зимнего трансферного окна. Виктор Коларж, агент Чеха, посоветовал меня, сам Петр тоже сказал, что хорошо знает меня: "Камил - супер, берите его". Но спортивный директор клуба решил не делать покупок.

- Говорили и про "Арсенал"...

- Его скаут прилетал смотреть на меня, когда я играл за сборную Словакии против португальцев. Один швейцарский агент говорил, что Венгер мной интересуется. Но потом все затихло. В конце 2007 года звали в "Портсмут" и "Фулхэм", но "Зенит" сказал, что я нужен клубу. Рад, что остался, ведь мы выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок. В Словакии говорят, что я единственный местный игрок, который завоевал эти трофеи. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Гоша ЧЕРНОВ)

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