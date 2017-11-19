Камил Чонтофальски: "Раньше в "Зените" было много воспитанников. Одного Кузяева мало"

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" Камил Чонтофальски согласился с бывшим партнером по команде Ивицей Крижанацем, который раскритиковал кадровую политику сине-бело-голубых - летом состав команды пополнили пять аргетницев. По его бывшего вратаря, легионерам, пришедшим в стан сине-бело-голубых в начале века было проще - они знали русский язык.

- Вы приезжали в "Зенит" вместе с другими футболистами из Восточной Европы. Сейчас похожая ситуация, в команде много латиноамериканцев.

- Нет, это совсем другая ситуация. Нам было легче, потому что мы говорили по-русски, а у аргентинцев другой менталитет. К тому же, сейчас "Зенит" стал намного сильнее и богаче.

- Крижанац сказал, что ему не нравится это направление клуба.

- Нехорошо, согласен. В "Зените" при нас было много русских, своих, как это...

- Воспитанников.

- Да, воспитанников! Думаю, они должны быть в каждом клубе. А сейчас в "Зените" играют свои воспитанники?

- Регулярно - Далер Кузяев.

- Ну вот. Этого мало. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Гоша ЧЕРНОВ)

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