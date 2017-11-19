Камил Чонтофальски: "Повезло пожить и в настоящем Питере, и в американском"

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" Камил Чонтофальски сказал, что раздумывал над тем, чтобы остаться в Майами. Голкипер также рассказал, что даже после завершения карьеры он остается коллегой Вячеслава Малафеева - у обоих экс-вратарей есть бизнес в сфере недвижимости.

- Говорят, вы занимаетесь бизнесом с недвижимостью в Праге. Это правда?

- Только начал. У моей второй жены есть франшиза крупной международной сети недвижимости. Она занимается этим уже 5 или 6 лет. Я начал в другой компании с одним хорошим другом. Стартовали пару месяцев назад.

- Знаете, что Малафеев занимается тем же самым?

- Он начал давно. У него уже очень крупная компания - под сотню сотрудников. До такого мне еще далеко.

- Советовались с ним по поводу бизнеса?

- Нет, я его давно не видел. В последний раз встречались на сборах, когда я еще играл за "Славию". Рынок в Петербурге отличается от пражского, но что-то общее есть. Так что пару вопросов задать могу.

- Можно наладить сотрудничество.

- А почему нет? Идея неплохая.

- Вы заканчивали карьеру в Америке. Не было соблазна остаться жить в Майами?

- Прожил там полтора года, потом перебрался в Тампу. Думал об этом, но в моем сердце Прага. Там мой дом, дети от первого брака. Стало бы сложно видеться с ними. Работа моей второй жены тоже связана с Чехией, поэтому мы решили вернуться.

- Когда играли за "Тампу", стадион находился в городе Санкт-Петербург?

- Да, Сэнт-Питерсберг!

- Вы что, его специально выбрали?

- Впервые оказался там, когда еще играл за "Флориду". Поехали на выезд в Санкт-Петербург. Думаю, что за Санкт-Петербург? Я же жил там 7 лет и он очень далеко отсюда! Мне повезло пожить и в настоящем Питере, и в американском. У меня даже квартира в нем была. Совсем рядом от стадиона.

- Маленький городок?

- Не такой уж и маленький. Хотя по сравнению с русским Питером небольшой - там 200 тысяч живет. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Гоша ЧЕРНОВ)

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