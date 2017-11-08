Камил Чонтофальски: "Оставаясь на скамейке, болел за Славу Малафеева, но было немного грустно"

Бывший вратарь "Зенита" Камил Чонтофальски подчеркнул, что поддерживал конкурента Вячеслава Малафеева, когда тот занимал место в воротах питерцев. Чонтофальски выступал за "Зенит" с 2003 по 2009 год и помог клубу выиграть чемпионат-2007, а в следующем году – Кубок и Суперкубок УЕФА.

– Когда я оставался на скамейке, болел за Славу, но было немного грустно, потому что несколько раз я попадал в число запасных только из-за лимита на легионеров, – цитирует официальный сайт "Зенита" Чонтофальски.



– Команда тяжело начинала 2007 год. За счет чего "Зенит" выдал чемпионский финиш, когда вы выиграли 10 из 11 последних матчей?

– Я помню, летом, когда я уже надолго встал в ворота, мы были на четвертом месте, а закончили в итоге на первом. Вот главное, что поменялось. При этом, возвращаясь к предыдущему вопросу, скажу, что, когда оставалось три игры, Дик Адвокат пришел за мной и за Славой и сказал нам: "Вы для меня одинаково сильные вратари. Камил, ты сделал хорошую работу, но нам нужны российские игроки в составе. Я ничего не могу сделать. Должен играть Слава, за счет лимита на легионеров". Но что сказать, команда продолжила играть и выигрывать. "Зенит" выиграл тот чемпионат именно как команда. Это была большая радость!