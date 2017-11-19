Камил Чонтофальски: "Думал, стадион в Петербурге сдадут, когда мне будет 50 лет"

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" Камил Чонтофальски считает, что петербургскому клубу мог бы пригодиться его соотечественник, полузащитник "Наполи" Марек Хамшик. Также 39-летний экс-голкипер сине-бело-голубых признался, что у наго остались приятные впечатления от общения с Виталием Мутко, который в то время был президентом клуба.

- Когда вы только пришли в "Зенит" президентом клуба был Виталий Мутко. Что помните о нем?

- Очень хороший и откровенный человек! С хорошим настроением. Для нас, иностранцев, которые только пришли в клуб, он был приятной персоной. Когда вижу его в новостях по телевизору, всегда рассказываю, что этот человек был президентом моего клуба.

- Сейчас в "Зенит" вернулся Сергей Фурсенко, который тоже был президентом при вас. Не общались с ним в последнее время?

- Нет. Он же очень занятой человек, у него много дел! Но я очень рад, что он вернулся в "Зенит"!

- Кого из сборной Словакии вы посоветовали бы "Зениту"?

- Мартина. Он все еще очень хороший игрок. Ну и Хамшик никому не помешает.

- Вы прилетели в Санкт-Петербург с Ширлом. Близко общаетесь с ним?

- Да, мы живем в одном городе. Часто вспоминаем о "Зените". Когда прилетели в Пулково, я посмотрел по сторонам: "Что это такое? Новый аэропорт?!" А Радек тут был год назад, посмеялся. Пока ехали в машине, вспоминали город в 2003-м. Был грязный, а сейчас чистый, новые дороги постелили.

- Стадион тоже новый.

- Ага, его должны были построить то в 2011-м, то в 2015-м. Я еще думал, что его сдадут, когда мне будет 50 лет. Но пока видел его только по телевизору во время матчей Кубка конфедераций. Не могу дождаться воскресенья (Чонтофальски 19 ноября примет участие в чествовании игроков "Зенита", выигравших в 2007 году первые золотые медали в российской истории клуба. - Прим. "СЭ"). (Сергей ЯРЕМЕНКО, Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Камила Чонтофальски