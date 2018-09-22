"Камень, ножницы, бумага". Дети разыграли футболку игрока "Енисея"

Нападающий "Енисей" Михаил Комков после домашнего матча 8-го тура РПЛ против "Урала" (1:2) отдал футболку юным болельщикам. Они определили ее нового обладателя с помощью игры в "камень, ножницы, бумага".

Напомним, что сегодняшняя встреча стала первой для "Енисей" на обновленном стадионе "Центральный" в Красноярске. Первые игры сезона команда проводила в Тюмени. ​

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