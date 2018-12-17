Камболов записал видео в поддержку Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов записал видео в поддержку форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Футболисты сейчас находятся в СИЗО, им инкриминирую статьи "Побои" и "Хулиганство".

- Саша, Паша - привет, ребята. Все мы знаем, в какой вы сейчас неприятной ситуации. Надеюсь, эта ситуация поскорее закончится. Самое главное, чтобы вы поскорее вернулись в свои семьи, вернулись к нам, на футбольные поля. Мы каждый день о вас думаем и очень сильно вас ждем. Обнимаю вас, - сказал Камболов. Видео было опубликовано в Инстаграме Кокорина.

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