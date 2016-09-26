Камболов принес "Рубину" победу над "Томью"

В матче 8-го тура чемпионата России "Рубин" на своем поле одолел "Томь" – 2:1. Решающий мяч на счету Руслана Камболова. Для казанцев эта победа стала лишь второй в нынешнем сезоне. Этот успех позволил им подняться на 10-е место в турнирной таблице. "Томь" опустилась на 12-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Рубин" (Казань) – "Томь" (Томск) – 2:1 (1:0)

Голы: Жонатас, 26 (1:0). Враньеш, 49 (1:1). Камболов, 79 (2:1).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Сонг, Камболов, Рочина (Самуэль Гарсия, 27), Ткачук (Гекдениз, 80), Канунников, Жонатас (Лестьенн, 46).

"Томь": Солосин, Комбаров (Ковальчук, 70), Дьяков, Жиров, Враньеш, Бордачев, Тишкин, Дроппа (Касьян, 87), Пугин, Бикфалви, Самодин (Баляйкин, 78).

Предупреждения: Бикфалви, 19. Камболов, 75.

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Аверьянов, Калугин (все Москва).

26 сентября. Казань. Стадион "Центральный".

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