Камболов – о закрытии дела: "Даже не знаю, что ФИФА от меня хотела"

Защитники "Рубина" Руслан Камболов, в отношении которого ФИФА сегодня закрыла дело по поводу возможного употребления допинга в 2015 году, поделился своими эмоциями. По его словам, он даже не вникал в суть дела.

– Михаил Прокопец мне сообщил приятную новость о том, что дело в отношении меня закрыли, – сказал Камболов – В последнее время испытывал определенное напряжение. Не хотелось, чтобы вся эта ситуация повлияла на мою карьеру. Но ФИФА прислала письмо, что дело закрыто. Выражаю благодарность РФС, своим юристам и врачу Эдуарду Безуглову. Они мне помогли.

– Почему ФИФА завела на вас дело?

– Да я даже не вникал в суть. Чем больше об этом думаешь, тем хуже. Старался концентрироваться на работе. Мои юристы занимались моим делом. Слава богу, все получилось. Даже не знаю, что ФИФА от меня хотела. Самое главное – все разрешилось в мою пользу.

– Допускаете, что ваше дело имело политический подтекст?

– Я не хочу все это мешать с политикой. Не мое это дело. Мне в первую очередь надо тренироваться и играть. А в политику я не лезу.

– Были опасения, что вас дисквалифицируют?

– Ну я же смотрю и читаю новости. Российских спортсменов из других видов спорта дисквалифицируют. И на тебя какие-то стрелки переводятся… Естественно, начинаешь думать. Ты ни в чем не виноват, а можешь пострадать и оказаться нигде. Согласитесь, не очень хорошо. Хотя я был уверен в себе и в своих юристах, в РФС. (Виталий АЙРАПЕТОВ)