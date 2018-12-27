Калуга выдвинула Дюкова на пост главы РФС

Председатель Калужской областной федерации футбола Игорь Седов сообщил "СЭ", что организация приняла решение выдвинуть на пост главы Российского футбольного союза председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова. В то же время Седов выразил надежду, что при Дюкове региональный футбол сделает качественный скачок в развитии.

– Сегодня у нас состоялось заседание президиума, на нем было принято решение выдвинуть Дюкова на пост главы РФС, – сказал Седов. – Альтернативных вариантов у нас не было. Александр Валерьевич – известный человек в футбольном мире, любящий этот спорт. Кроме того, сейчас Дюков является председателем комитета программ развития футбола РФС, и мы связываем большие надежды с его кандидатурой – нам очень нужно, чтобы футбол развивался в регионах. На мой взгляд, развитие футбола возможно только снизу, то есть без регионов профессиональном футболу будет трудно сделать скачок. (Андрей Сизякин)

Кто выдвинул Дюкова на пост президента РФС. Обновляется