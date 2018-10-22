Калиниченко - про отставку Карреры: "Хочу посмотреть, как следующего уничтожать будете"

Бывший полузащитник "Спартака", двукратный чемпион России Максим Калиниченко поддержал Массимо Карреру, который был уволен сегодня с поста главного тренера красно-белых. По его словам, итальянский специалист - настоящий мужик.

- Все-таки сплавили Массимо...Хочу посмотреть и послушать, как следующего уничтожать будете через время..., - написал Калиниченко в Твиттере. - А тренеру спасибо за все! И самое главное - за то, что никогда не оставался равнодушным и не пытался спихнуть вину на других. Мужик. Удачи!

Каррера уволен из "Спартака". Что дальше? Live!