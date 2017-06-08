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Календарь премьер-лиги сезона-2017/18 в режиме онлайн

ЦСКА и "Локомотив" встретятся в следующем сезоне уже во втором туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ" Главное дерби России намечено на шестой тур. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ" "Ростов" примет "Спартак" в 15-м туре. Фото Григорий БОЧКАРЕВ "Зенит" приедет к "Спартаку" в 18-м туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
ЦСКА и "Локомотив" встретятся в следующем сезоне уже во втором туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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"СЭ" публикует проект календаря премьер-лиги в сезоне-2017/18, утвержденный сегодня на общем собрании клубов РФПЛ. Ниже – расписание 20 туров чемпионата.

 
Сезон откроет матч за Суперкубок: спартаковец Квинси ПРОМЕС против железнодорожника ГИЛЬЕРМЕ.РФПЛ-2017/18. Главные даты

Отметим, что даты, на которые назначены туры, предварительны. Скорее всего, игры будут разноситься на несколько дней.

Проект календаря РФПЛ-2017/18:

1-й тур, 16 июля

"Анжи"ЦСКА
"Локомотив""Арсенал"
"СКА-Хабаровск""Зенит"
"Рубин""Краснодар"
"Тосно""Уфа"
"Спартак""Динамо"
"Урал""Ростов"
"Терек""Амкар"

2-й тур, 23 июля

"Анжи" – "Амкар"
ЦСКА – "Локомотив"
"Арсенал" – "СКА-Хабаровск"
"Зенит" – "Рубин"
"Краснодар" – "Тосно"
"Уфа" – "Спартак"
"Динамо" – "Урал"
"Ростов" – "Терек"

3-й тур, 30 июля

"Локомотив" – "Анжи"
"СКА-Хабаровск" – ЦСКА
"Рубин" – "Арсенал"
"Тосно" – "Зенит"
"Спартак" – "Краснодар"
"Урал" – "Уфа"
"Терек" – "Динамо"
"Амкар" – "Ростов"

4-й тур, 6 августа

"Анжи" – "Ростов"
"Локомотив" – "СКА-Хабаровск"
ЦСКА – "Рубин"
"Арсенал" – "Тосно"
"Зенит" – "Спартак"
"Краснодар" – "Урал"
"Уфа" – "Терек"
"Динамо" – "Амкар"

5-й тур, 9 августа

"СКА-Хабаровск" – "Анжи"
"Рубин" – "Локомотив"
"Тосно" – ЦСКА
"Спартак" – "Арсенал"
"Урал" – "Зенит"
"Терек" – "Краснодар"
"Амкар" – "Уфа"
"Ростов" – "Динамо"

Главное дерби России намечено на шестой тур. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Главное дерби России намечено на шестой тур. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

6-й тур, 13 августа

"Анжи" – "Динамо"
"Локомотив" – "Тосно"
"СКА-Хабаровск" – "Рубин"
ЦСКА – "Спартак"
"Арсенал" – "Урал"
"Зенит" – "Терек"
"Краснодар" – "Амкар"
"Уфа" – "Ростов"

7-й тур, 20 августа

"Рубин" – "Анжи"
"Спартак" – "Локомотив"
"Тосно" – "СКА-Хабаровск"
"Урал" – ЦСКА
"Терек" – "Арсенал"
"Амкар" – "Зенит"
"Ростов" – "Краснодар"
"Динамо" – "Уфа"

8-й тур, 27 августа

"Анжи" – "Уфа"
"Локомотив" – "Урал"
"СКА-Хабаровск" – "Спартак"
"Рубин" – "Тосно"
ЦСКА – "Терек"
"Арсенал" – "Амкар"
"Зенит" – "Ростов"
"Краснодар" – "Динамо"

9-й тур, 10 сентября

"Тосно" – "Анжи"
"Терек" – "Локомотив"
"Урал" – "СКА-Хабаровск"
"Спартак" – "Рубин"
"Амкар" – ЦСКА
"Ростов" – "Арсенал"
"Динамо" – "Зенит"
"Уфа" – "Краснодар"

10-й тур, 17 сентября

"Анжи" – "Краснодар"
"Локомотив" – "Амкар"
"СКА-Хабаровск" – "Терек"
"Рубин" – "Урал"
"Тосно" – "Спартак"
ЦСКА – "Ростов"
"Арсенал" – "Динамо"
"Зенит" – "Уфа"

"Ростов" примет "Спартак" в 15-м туре. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
"Ростов" примет "Спартак" в 15-м туре. Фото Григорий БОЧКАРЕВ

11-й тур, 24 сентября

"Спартак" – "Анжи"
"Ростов" – "Локомотив"
"Амкар" – "СКА-Хабаровск"
"Терек" – "Рубин"
"Урал" – "Тосно"
"Динамо" – ЦСКА
"Уфа" – "Арсенал"
"Краснодар" – "Зенит"

12-й тур, 1 октября

"Анжи" – "Зенит"
"Локомотив" – "Динамо"
"СКА-Хабаровск" – "Ростов"
"Рубин" – "Амкар"
"Тосно" – "Терек"
"Спартак" – "Урал"
ЦСКА – "Уфа"
"Арсенал" – "Краснодар"

13-й тур, 15 октября

"Урал" – "Анжи"
"Уфа" – "Локомотив"
"Динамо" – "СКА-Хабаровск"
"Ростов" – "Рубин"
"Амкар" – "Тосно"
"Терек" – "Спартак"
"Краснодар" – ЦСКА
"Зенит" – "Арсенал"

14-й тур, 22 октября

"Анжи" – "Арсенал"
"Локомотив" – "Краснодар"
"СКА-Хабаровск" – "Уфа"
"Рубин" – "Динамо"
"Тосно" – "Ростов"
"Спартак" – "Амкар"
"Урал" – "Терек"
ЦСКА – "Зенит"

15-й тур, 29 октября

"Терек" – "Анжи"
"Зенит" – "Локомотив"
"Краснодар" – "СКА-Хабаровск"
"Уфа" – "Рубин"
"Динамо" – "Тосно"
"Ростов" – "Спартак"
"Амкар" – "Урал"
"Арсенал" – ЦСКА

"Зенит" приедет к "Спартаку" в 18-м туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
"Зенит" приедет к "Спартаку" в 18-м туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

16-й тур, 5 ноября

"Амкар" – "Анжи"
"Локомотив" – ЦСКА
"СКА-Хабаровск" – "Арсенал"
"Рубин" – "Зенит"
"Тосно" – "Краснодар"
"Спартак" – "Уфа"
"Урал" – "Динамо"
"Терек" – "Ростов"

17-й тур, 19 ноября

"Анжи" – "Локомотив"
ЦСКА – "СКА-Хабаровск"
"Арсенал" – "Рубин"
"Зенит" – "Тосно"
"Краснодар" – "Спартак"
"Уфа" – "Урал"
"Динамо" – "Терек"
"Ростов" – "Амкар"

18-й тур, 26 ноября

"Ростов" – "Анжи"
"СКА-Хабаровск" – "Локомотив"
"Рубин" – ЦСКА
"Тосно" – "Арсенал"
"Спартак" – "Зенит"
"Урал" – "Краснодар"
"Терек" – "Уфа"
"Амкар" – "Динамо"

19-й тур, 3 декабря

"Анжи" – "СКА-Хабаровск"
"Локомотив" – "Рубин"
ЦСКА – "Тосно"
"Арсенал" – "Спартак"
"Зенит" – "Урал"
"Краснодар" – "Терек"
"Уфа" – "Амкар"
"Динамо" – "Ростов"

20-й тур, 10 декабря

"Динамо" – "Анжи"
"Тосно" – "Локомотив"
"Рубин" – "СКА-Хабаровск"
"Спартак" – ЦСКА
"Урал" – "Арсенал"
"Терек" – "Зенит"
"Амкар" – "Краснодар"
"Ростов" – "Уфа"

Следующие пять туров будут опубликованы через 10 минут. Следите за обновлениями!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Severny_Olen

Кто сказал, что главное дерби это Спартак - ЦСКА? Смешные)))

21:10