Календарь премьер-лиги сезона-2017/18 в режиме онлайн

"СЭ" публикует проект календаря премьер-лиги в сезоне-2017/18, утвержденный сегодня на общем собрании клубов РФПЛ. Ниже – расписание 20 туров чемпионата.
Отметим, что даты, на которые назначены туры, предварительны. Скорее всего, игры будут разноситься на несколько дней.
Проект календаря РФПЛ-2017/18:
1-й тур, 16 июля
"Анжи" – ЦСКА
"Локомотив" – "Арсенал"
"СКА-Хабаровск" – "Зенит"
"Рубин" – "Краснодар"
"Тосно" – "Уфа"
"Спартак" – "Динамо"
"Урал" – "Ростов"
"Терек" – "Амкар"
2-й тур, 23 июля
"Анжи" – "Амкар"
ЦСКА – "Локомотив"
"Арсенал" – "СКА-Хабаровск"
"Зенит" – "Рубин"
"Краснодар" – "Тосно"
"Уфа" – "Спартак"
"Динамо" – "Урал"
"Ростов" – "Терек"
3-й тур, 30 июля
"Локомотив" – "Анжи"
"СКА-Хабаровск" – ЦСКА
"Рубин" – "Арсенал"
"Тосно" – "Зенит"
"Спартак" – "Краснодар"
"Урал" – "Уфа"
"Терек" – "Динамо"
"Амкар" – "Ростов"
4-й тур, 6 августа
"Анжи" – "Ростов"
"Локомотив" – "СКА-Хабаровск"
ЦСКА – "Рубин"
"Арсенал" – "Тосно"
"Зенит" – "Спартак"
"Краснодар" – "Урал"
"Уфа" – "Терек"
"Динамо" – "Амкар"
5-й тур, 9 августа
"СКА-Хабаровск" – "Анжи"
"Рубин" – "Локомотив"
"Тосно" – ЦСКА
"Спартак" – "Арсенал"
"Урал" – "Зенит"
"Терек" – "Краснодар"
"Амкар" – "Уфа"
"Ростов" – "Динамо"
6-й тур, 13 августа
"Анжи" – "Динамо"
"Локомотив" – "Тосно"
"СКА-Хабаровск" – "Рубин"
ЦСКА – "Спартак"
"Арсенал" – "Урал"
"Зенит" – "Терек"
"Краснодар" – "Амкар"
"Уфа" – "Ростов"
7-й тур, 20 августа
"Рубин" – "Анжи"
"Спартак" – "Локомотив"
"Тосно" – "СКА-Хабаровск"
"Урал" – ЦСКА
"Терек" – "Арсенал"
"Амкар" – "Зенит"
"Ростов" – "Краснодар"
"Динамо" – "Уфа"
8-й тур, 27 августа
"Анжи" – "Уфа"
"Локомотив" – "Урал"
"СКА-Хабаровск" – "Спартак"
"Рубин" – "Тосно"
ЦСКА – "Терек"
"Арсенал" – "Амкар"
"Зенит" – "Ростов"
"Краснодар" – "Динамо"
9-й тур, 10 сентября
"Тосно" – "Анжи"
"Терек" – "Локомотив"
"Урал" – "СКА-Хабаровск"
"Спартак" – "Рубин"
"Амкар" – ЦСКА
"Ростов" – "Арсенал"
"Динамо" – "Зенит"
"Уфа" – "Краснодар"
10-й тур, 17 сентября
"Анжи" – "Краснодар"
"Локомотив" – "Амкар"
"СКА-Хабаровск" – "Терек"
"Рубин" – "Урал"
"Тосно" – "Спартак"
ЦСКА – "Ростов"
"Арсенал" – "Динамо"
"Зенит" – "Уфа"
11-й тур, 24 сентября
"Спартак" – "Анжи"
"Ростов" – "Локомотив"
"Амкар" – "СКА-Хабаровск"
"Терек" – "Рубин"
"Урал" – "Тосно"
"Динамо" – ЦСКА
"Уфа" – "Арсенал"
"Краснодар" – "Зенит"
12-й тур, 1 октября
"Анжи" – "Зенит"
"Локомотив" – "Динамо"
"СКА-Хабаровск" – "Ростов"
"Рубин" – "Амкар"
"Тосно" – "Терек"
"Спартак" – "Урал"
ЦСКА – "Уфа"
"Арсенал" – "Краснодар"
13-й тур, 15 октября
"Урал" – "Анжи"
"Уфа" – "Локомотив"
"Динамо" – "СКА-Хабаровск"
"Ростов" – "Рубин"
"Амкар" – "Тосно"
"Терек" – "Спартак"
"Краснодар" – ЦСКА
"Зенит" – "Арсенал"
14-й тур, 22 октября
"Анжи" – "Арсенал"
"Локомотив" – "Краснодар"
"СКА-Хабаровск" – "Уфа"
"Рубин" – "Динамо"
"Тосно" – "Ростов"
"Спартак" – "Амкар"
"Урал" – "Терек"
ЦСКА – "Зенит"
15-й тур, 29 октября
"Терек" – "Анжи"
"Зенит" – "Локомотив"
"Краснодар" – "СКА-Хабаровск"
"Уфа" – "Рубин"
"Динамо" – "Тосно"
"Ростов" – "Спартак"
"Амкар" – "Урал"
"Арсенал" – ЦСКА
16-й тур, 5 ноября
"Амкар" – "Анжи"
"Локомотив" – ЦСКА
"СКА-Хабаровск" – "Арсенал"
"Рубин" – "Зенит"
"Тосно" – "Краснодар"
"Спартак" – "Уфа"
"Урал" – "Динамо"
"Терек" – "Ростов"
17-й тур, 19 ноября
"Анжи" – "Локомотив"
ЦСКА – "СКА-Хабаровск"
"Арсенал" – "Рубин"
"Зенит" – "Тосно"
"Краснодар" – "Спартак"
"Уфа" – "Урал"
"Динамо" – "Терек"
"Ростов" – "Амкар"
18-й тур, 26 ноября
"Ростов" – "Анжи"
"СКА-Хабаровск" – "Локомотив"
"Рубин" – ЦСКА
"Тосно" – "Арсенал"
"Спартак" – "Зенит"
"Урал" – "Краснодар"
"Терек" – "Уфа"
"Амкар" – "Динамо"
19-й тур, 3 декабря
"Анжи" – "СКА-Хабаровск"
"Локомотив" – "Рубин"
ЦСКА – "Тосно"
"Арсенал" – "Спартак"
"Зенит" – "Урал"
"Краснодар" – "Терек"
"Уфа" – "Амкар"
"Динамо" – "Ростов"
20-й тур, 10 декабря
"Динамо" – "Анжи"
"Тосно" – "Локомотив"
"Рубин" – "СКА-Хабаровск"
"Спартак" – ЦСКА
"Урал" – "Арсенал"
"Терек" – "Зенит"
"Амкар" – "Краснодар"
"Ростов" – "Уфа"
Следующие пять туров будут опубликованы через 10 минут. Следите за обновлениями!
- Рубин
- Терек
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Арсенал Тл
- Уфа
- Тосно
Severny_Olen
Кто сказал, что главное дерби это Спартак - ЦСКА? Смешные)))
21:10