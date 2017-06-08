Календарь премьер-лиги сезона-2017/18 в режиме онлайн

ЦСКА и "Локомотив" встретятся в следующем сезоне уже во втором туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

"СЭ" публикует проект календаря премьер-лиги в сезоне-2017/18, утвержденный сегодня на общем собрании клубов РФПЛ. Ниже – расписание 20 туров чемпионата.

Отметим, что даты, на которые назначены туры, предварительны. Скорее всего, игры будут разноситься на несколько дней.

Проект календаря РФПЛ-2017/18:

1-й тур, 16 июля

"Анжи" – ЦСКА

"Локомотив" – "Арсенал"

"СКА-Хабаровск" – "Зенит"

"Рубин" – "Краснодар"

"Тосно" – "Уфа"

"Спартак" – "Динамо"

"Урал" – "Ростов"

"Терек" – "Амкар"

2-й тур, 23 июля

"Анжи" – "Амкар"

ЦСКА – "Локомотив"

"Арсенал" – "СКА-Хабаровск"

"Зенит" – "Рубин"

"Краснодар" – "Тосно"

"Уфа" – "Спартак"

"Динамо" – "Урал"

"Ростов" – "Терек"

3-й тур, 30 июля

"Локомотив" – "Анжи"

"СКА-Хабаровск" – ЦСКА

"Рубин" – "Арсенал"

"Тосно" – "Зенит"

"Спартак" – "Краснодар"

"Урал" – "Уфа"

"Терек" – "Динамо"

"Амкар" – "Ростов"

4-й тур, 6 августа

"Анжи" – "Ростов"

"Локомотив" – "СКА-Хабаровск"

ЦСКА – "Рубин"

"Арсенал" – "Тосно"

"Зенит" – "Спартак"

"Краснодар" – "Урал"

"Уфа" – "Терек"

"Динамо" – "Амкар"

5-й тур, 9 августа

"СКА-Хабаровск" – "Анжи"

"Рубин" – "Локомотив"

"Тосно" – ЦСКА

"Спартак" – "Арсенал"

"Урал" – "Зенит"

"Терек" – "Краснодар"

"Амкар" – "Уфа"

"Ростов" – "Динамо"

Главное дерби России намечено на шестой тур. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

6-й тур, 13 августа

"Анжи" – "Динамо"

"Локомотив" – "Тосно"

"СКА-Хабаровск" – "Рубин"

ЦСКА – "Спартак"

"Арсенал" – "Урал"

"Зенит" – "Терек"

"Краснодар" – "Амкар"

"Уфа" – "Ростов"

7-й тур, 20 августа

"Рубин" – "Анжи"

"Спартак" – "Локомотив"

"Тосно" – "СКА-Хабаровск"

"Урал" – ЦСКА

"Терек" – "Арсенал"

"Амкар" – "Зенит"

"Ростов" – "Краснодар"

"Динамо" – "Уфа"

8-й тур, 27 августа

"Анжи" – "Уфа"

"Локомотив" – "Урал"

"СКА-Хабаровск" – "Спартак"

"Рубин" – "Тосно"

ЦСКА – "Терек"

"Арсенал" – "Амкар"

"Зенит" – "Ростов"

"Краснодар" – "Динамо"

9-й тур, 10 сентября

"Тосно" – "Анжи"

"Терек" – "Локомотив"

"Урал" – "СКА-Хабаровск"

"Спартак" – "Рубин"

"Амкар" – ЦСКА

"Ростов" – "Арсенал"

"Динамо" – "Зенит"

"Уфа" – "Краснодар"

10-й тур, 17 сентября

"Анжи" – "Краснодар"

"Локомотив" – "Амкар"

"СКА-Хабаровск" – "Терек"

"Рубин" – "Урал"

"Тосно" – "Спартак"

ЦСКА – "Ростов"

"Арсенал" – "Динамо"

"Зенит" – "Уфа"

"Ростов" примет "Спартак" в 15-м туре. Фото Григорий БОЧКАРЕВ

11-й тур, 24 сентября

"Спартак" – "Анжи"

"Ростов" – "Локомотив"

"Амкар" – "СКА-Хабаровск"

"Терек" – "Рубин"

"Урал" – "Тосно"

"Динамо" – ЦСКА

"Уфа" – "Арсенал"

"Краснодар" – "Зенит"

12-й тур, 1 октября

"Анжи" – "Зенит"

"Локомотив" – "Динамо"

"СКА-Хабаровск" – "Ростов"

"Рубин" – "Амкар"

"Тосно" – "Терек"

"Спартак" – "Урал"

ЦСКА – "Уфа"

"Арсенал" – "Краснодар"

13-й тур, 15 октября

"Урал" – "Анжи"

"Уфа" – "Локомотив"

"Динамо" – "СКА-Хабаровск"

"Ростов" – "Рубин"

"Амкар" – "Тосно"

"Терек" – "Спартак"

"Краснодар" – ЦСКА

"Зенит" – "Арсенал"

14-й тур, 22 октября

"Анжи" – "Арсенал"

"Локомотив" – "Краснодар"

"СКА-Хабаровск" – "Уфа"

"Рубин" – "Динамо"

"Тосно" – "Ростов"

"Спартак" – "Амкар"

"Урал" – "Терек"

ЦСКА – "Зенит"

15-й тур, 29 октября

"Терек" – "Анжи"

"Зенит" – "Локомотив"

"Краснодар" – "СКА-Хабаровск"

"Уфа" – "Рубин"

"Динамо" – "Тосно"

"Ростов" – "Спартак"

"Амкар" – "Урал"

"Арсенал" – ЦСКА

"Зенит" приедет к "Спартаку" в 18-м туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

16-й тур, 5 ноября

"Амкар" – "Анжи"

"Локомотив" – ЦСКА

"СКА-Хабаровск" – "Арсенал"

"Рубин" – "Зенит"

"Тосно" – "Краснодар"

"Спартак" – "Уфа"

"Урал" – "Динамо"

"Терек" – "Ростов"

17-й тур, 19 ноября

"Анжи" – "Локомотив"

ЦСКА – "СКА-Хабаровск"

"Арсенал" – "Рубин"

"Зенит" – "Тосно"

"Краснодар" – "Спартак"

"Уфа" – "Урал"

"Динамо" – "Терек"

"Ростов" – "Амкар"

18-й тур, 26 ноября

"Ростов" – "Анжи"

"СКА-Хабаровск" – "Локомотив"

"Рубин" – ЦСКА

"Тосно" – "Арсенал"

"Спартак" – "Зенит"

"Урал" – "Краснодар"

"Терек" – "Уфа"

"Амкар" – "Динамо"

19-й тур, 3 декабря

"Анжи" – "СКА-Хабаровск"

"Локомотив" – "Рубин"

ЦСКА – "Тосно"

"Арсенал" – "Спартак"

"Зенит" – "Урал"

"Краснодар" – "Терек"

"Уфа" – "Амкар"

"Динамо" – "Ростов"

20-й тур, 10 декабря

"Динамо" – "Анжи"

"Тосно" – "Локомотив"

"Рубин" – "СКА-Хабаровск"

"Спартак" – ЦСКА

"Урал" – "Арсенал"

"Терек" – "Зенит"

"Амкар" – "Краснодар"

"Ростов" – "Уфа"

Следующие пять туров будут опубликованы через 10 минут. Следите за обновлениями!