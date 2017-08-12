Калачев вошел в пятерку лучших бомбардиров "Ростова" в чемпионате

Тимофей Калачев, оформив дубль в матче 6-го тура чемпионата России против "Уфы" (4:1), довел число голов за "Ростов" до 23-х. Белорусский хавбек, являющийся рекордсменом желто-синих по матчам, голевым передачам и очкам по системе "гол+пас", вышел на пятое место по забитым мячам. Чаще Калачева ворота соперников "Ростова" поражали Александр Маслов (58), Дмитрий Кириченко (48), Михаил Осинов (35) и Роман Адамов (30). (Кирилл БУРДАКОВ)