Калачев вошел в пятерку лучших бомбардиров "Ростова" в чемпионате

Тимофей Калачев, оформив дубль в матче 6-го тура чемпионата России против "Уфы" (4:1), довел число голов за "Ростов" до 23-х. Белорусский хавбек, являющийся рекордсменом желто-синих по матчам, голевым передачам и очкам по системе "гол+пас", вышел на пятое место по забитым мячам. Чаще Калачева ворота соперников "Ростова" поражали Александр Маслов (58), Дмитрий Кириченко (48), Михаил Осинов (35) и Роман Адамов (30). (Кирилл БУРДАКОВ)
РСМ-1970
Мало таких - настоящих футболистов в нашем чемпе. Про него, думаю , никто плохого не скажет никогда. Уважуха!
18:01
Гелендваген Бердыева
Ну все, Зенит или Спартак точно приберут к рукам. Да,да у нас интересный чемпионат! А так, без сарказма, рад за Ростов, просто РАД!!!!
17:51