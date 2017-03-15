Калачев признан лучшим игроком "Ростова" в матче с "Тереком"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев был признан лучшим футболистом команды в игре 19-го тура чемпионата России против "Терека" (0:0). За белорусского хавбека проголосовали 4,53 процента болельщиков команды.
Второе место в голосовании занял Миха Мевля (4,49 процента), третье – Сесар Навас (4,47), четвертое – Евгений Медведев (4,44), а пятое – Александр Гацкан (4,28).
Тимофей Калачев - лучший игрок матча с "Тереком" по версии посетителей официального сайта pic.twitter.com/Z1MI8qfJ7m– Football Club Rostov (@rostovfc) 15 марта 2017 г.