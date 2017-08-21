Калачев повторил трюк Тотти. Видео

"Ростов" в своем официальном Твиттере опубликовал видео, в котором полузащитник команды Тимофей Калачев передает мяч на лодку точным навесом с правой ноги.
36-летний футболист играет за "Ростов" с 2010 года. В этом сезоне на его счету 7 матчей в чемпионате России, 3 гола и 2 передачи.
Напомним, что ранее подобный трюк на яхте исполнил экс-форвард "Ромы" Франческо Тотти.
Знакомьтесь - Тимофей Калачев и его волшебная правая 💪🏼#мыростов pic.twitter.com/kXlmrxO2Qn– Football Club Rostov (@rostovfc) 21 августа 2017 г.
SIZ170
кто бы сомневался?.... КРАСАВЧИК!!!
16:11