Калачев пока не тренируется с "Ростовом"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев, получивший повреждение в матче 24-го тура чемпионата России со "Спартаком" (3:0), пока не тренируется с командой, сообщили "СЭ" в пресс-службе клуба.

На пресс-конференции главный тренер дончан Иван Данильянц сказал, что у футболиста сильный ушиб. Калачев вынужден был покинуть поле на 29-й минуте встречи. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, что завтра "Ростов" в рамках 25-го тура чемпионата России проведет матч с "Уфой", начало встречи - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данной игры.