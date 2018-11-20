15:37 | Футбол — РПЛ

Калачев перенес операцию и пропустит три месяца

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Полузащитник "Ростова"  Тимофей Калачев перенес плановую операцию в Германии, сообщает официальный сайт дончан. 37-летнему хавбеку частично почистили мениск и провели туннелизацию хряща.

Срок восстановления после таких операций – 3 месяца, - сказал врач команды Владимир Хохлов в интервью клубной пресс-службе. - Тимофей чувствует себя хорошо и уже в четверг вернется в Ростов-на-Дону.

В текущем сезоне Калачев провел 9 матчей за "Ростов" и не отметился результативными действиями.

"Ростов" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 14 туров.

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http://www.fc-rostov.ru/press/news/12102

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