Калачев перенес операцию и пропустит три месяца

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев перенес плановую операцию в Германии, сообщает официальный сайт дончан. 37-летнему хавбеку частично почистили мениск и провели туннелизацию хряща.

- Срок восстановления после таких операций – 3 месяца, - сказал врач команды Владимир Хохлов в интервью клубной пресс-службе. - Тимофей чувствует себя хорошо и уже в четверг вернется в Ростов-на-Дону.

Тимофей Калачев перенес плановую операцию



Полузащитник "Ростова" был прооперирован в Германии.



Подробности:https://t.co/xSxqrE1ual pic.twitter.com/JKzFZzzK63 – Football Club Rostov (@rostovfc) 20 ноября 2018 г.

В текущем сезоне Калачев провел 9 матчей за "Ростов" и не отметился результативными действиями.

"Ростов" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 14 туров.

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