Калачев остается в "Ростове"?

"Ростов" ведет переговоры с полузащитником Тимофеем Калачевым о продлении контракта, сообщает donnews.ru. Действующее соглашение с 36-летним футболистом истекает летом 2018 года. Ранее игрок заявлял о намерении остаться в команде.

В этом сезоне он провел за "Ростов" 17 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Напомним, что белорус выступал за дончан с 2006 по 2007 год, затем перешел в "Крылья", но в 2010-м вернулся в команду.