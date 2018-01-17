Калачев остается в "Ростове"?

"Ростов" ведет переговоры с полузащитником Тимофеем Калачевым о продлении контракта, сообщает donnews.ru. Действующее соглашение с 36-летним футболистом истекает летом 2018 года. Ранее игрок заявлял о намерении остаться в команде.
В этом сезоне он провел за "Ростов" 17 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Напомним, что белорус выступал за дончан с 2006 по 2007 год, затем перешел в "Крылья", но в 2010-м вернулся в команду.
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http://www.donnews.ru/FK-Rostov-nachal-peregovory-o-prodlenii-kontrakta-s-Kalachevym--_32585
Raven30101979
А какой смысл ему уходить? В Реал его не возьмут,а уходить в какую-нибудь Уфу чтобы там карьеру закончить это бред.Он доиграет эти год-два в Ростове,потом ему обязательно какую-нибудь должность в клубе дадут как Осинову и Маслову.
14:09