Калачев - лучший игрок матча со "Спартаком"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев назван лучшим игроком матча 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:0). Хавбек отыграл 81 минуту и получил среднюю оценку от болельщиков 4,75.

"Ростов" после 9 туров занимает третье место в таблице, в 1 очке от "Краснодара" и в четырех - от "Зенита".

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Тимофей Калачев - лучший игрок матча против "Спартака"



Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба. pic.twitter.com/KBQxesiboD – Football Club Rostov (@rostovfc) 3 октября 2018 г.

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