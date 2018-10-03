16:43 | Футбол — РПЛ

Калачев - лучший игрок матча со "Спартаком"

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Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев назван лучшим игроком матча 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:0). Хавбек отыграл 81 минуту и получил среднюю оценку от болельщиков 4,75.

"Ростов" после 9 туров занимает третье место в таблице, в 1 очке от "Краснодара" и в четырех - от "Зенита".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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