Какую песню слушали игроки сборной России перед матчами Чемпионата мира? Отвечает Зобнин

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью пресс-службе клуба рассказал, какую песню слушали футболисты сборной России во время чемпионата мира. Он также поделился, кем хотел стать в детстве.

- Если бы вы не стали футболистом, то какую профессию выбрали бы?

- Пожарным. С детства мечтал быть пожарным на самом деле.

- Ваша любимая песня?

- Во время чемпионата мира перед матчами мы слушали песню "Давай за жизнь" группы Любэ.

- Какой самый ценный совет вы получили?

- От моего первого тренера - Белоусова Сергея Викторовича. Никогда не сдаваться, идти по жизни сильным человеком и не смотреть назад.

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