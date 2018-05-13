"Какой тренер подойдет лучше всего?" "Зенит" открыл голосование среди болельщиков

"Зенит" на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" открыл голосование среди болельщиков. Пользователям предлагается отдать голос за одного из пяти кандидатов на пост главного тренера команды.
Ранее в воскресенье, 13 мая, клуб из Санкт-Петербурга и Роберто Манчини объявили о досрочном расторжении соглашения, которое было рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления еще на два сезона.
После матча 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (6:0), который стал последним для итальянского специалиста во главе сине-бело-голубых, болельщик команды Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост главного тренера. В список вошли: Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа").
Роберто Манчини: "Решил уйти из "Зенита" три месяца назад" //
"Список пяти". Названы кандидаты на пост главного тренера "Зенита" //
Сергей Семак: "Из "Зенита" на меня никто не выходил"
Опрос
- Сергей Семак
- Зенит СПб
- Вячеслав Малафеев
- Шахтер Дн
- Роберто Манчини
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Наполи
- СКА-Хабаровск
- Ривер Плейт
- Уфа
- Хорхе Сампаоли
- Маурицио Сарри
- Марсело Гальярдо
- Паулу Фонсека
ЗЮК:
Я за Скрипченко и Билялетдинова голосовал.
22:53
Samba01
В голосовании победит Семак, подпишут в итоге Фонсеку. Мнение народа очень важно питерским.
22:53
lavric999
Бери всех, бабла русского народа хватит! Критины миллеровские!
22:46
serzheo
Как итог голосовашки - Семака знают, Семак - свой. Сарри - это Наполи (название знакомое услышали) более не знают никого. Отсюда и резалты по голосовашке. Нет, прав был Жириновский - вы в собственном дворе не сможете договориться, о том что там строить - парковку или детскую площадку.
22:45
Vedi
О , как , заигрывать начали с болельщиками , испугались начальники за свои места , а кто виноват не хотят опрос сделать ??? Или кого убирать и кого б народ хотел назначать , а может выборы завтра в Питере устроите и в народ всем руководящим составом выйдете каяться ???
22:39
Митяй.КБ
Пенсионеры России подали заявки на тренерство бакланового клуба.
22:39
дост
А не будет опроса сколько тренер должен получать?
22:36
rusfed 2.0
Интересно, будет ли голосование иметь какие-либо последствия? Вообще-то это лучшая идея, мне кажется - отдать решение на ответственность болельщиков клуба
22:30
Митяй.КБ
Шнур,Бузова?
22:29
ultramarino
Это шутка? Полагаю, что разгрести д..мо, оставшееся после маничини, под силу только Дику (если брать из списка). Но даже назначение Адвоката будет шагом назад для клуба. Идиотский список ИМХО.
22:28
dmitriys
Не берите Семака! Дайте ему хотя бы еще годик не с топ-клубом поработать. Пусть побольше опыта наберется.
22:25
-философ-
Нытик нужен, что тут думать??))) Кто на очереди??)))))))
22:25
Ю.Ю.
Уж лучше так, чем снова менеджменту доверять...
22:13