"Какой тренер подойдет лучше всего?" "Зенит" открыл голосование среди болельщиков

"Зенит" на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" открыл голосование среди болельщиков. Пользователям предлагается отдать голос за одного из пяти кандидатов на пост главного тренера команды.

Ранее в воскресенье, 13 мая, клуб из Санкт-Петербурга и Роберто Манчини объявили о досрочном расторжении соглашения, которое было рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления еще на два сезона.

После матча 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (6:0), который стал последним для итальянского специалиста во главе сине-бело-голубых, болельщик команды Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост главного тренера. В список вошли: Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа").

Роберто Манчини: "Решил уйти из "Зенита" три месяца назад" //

"Список пяти". Названы кандидаты на пост главного тренера "Зенита" //

Сергей Семак: "Из "Зенита" на меня никто не выходил"