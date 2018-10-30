"Какие-то вещи я уже могу рассказывать". Акинфеев - об общении с прессой

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему он стал чаще общаться с журналистами в последнее время.

- Сейчас появилось больше времени, чтобы пообщаться с болельщиками хотя бы так, через вас (журналистов), - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Раньше все время занимали тренировки и игры в ЦСКА, потом игры в сборной, и я понимал, что нормального общения быть не может, потому что все общение проходило в кулуарах сборной, ЦСКА. Мне было так неинтересно.

Может, это было неправильно с моей стороны. Хочется спокойно пообщаться, зная, что некуда спешить, что нужно уложиться в эти две минуты, сказать какие-то красивые слова, чтобы все было хорошо. Сейчас у меня немножко больше времени, и я, как, наверное, все видят, стал немножко больше открыт для всех. Какие-то вещи я уже могу рассказывать, раньше это оставалось в пределах команды.

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