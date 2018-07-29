19:38 | Футбол — РПЛ

Какие подарки приготовил для Дзюбы "Енисей"? Видео


Нападающий "Зенита"  Артем Дзюба стал первым игроком, забившим "Енисею" в РПЛ. Форвард отличился в матче 1-го тура чемпионата России между этими командами (2:0). 

"Енисей" приготовил нападающему подарок: иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе.

Енисей - Зенит

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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