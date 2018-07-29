Какие подарки приготовил для Дзюбы "Енисей"? Видео

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба стал первым игроком, забившим "Енисею" в РПЛ. Форвард отличился в матче 1-го тура чемпионата России между этими командами (2:0).
"Енисей" приготовил нападающему подарок: иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе.
Артем Дзюба – первый футболист, который забил "Енисею" в РПЛ.– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 29 июля 2018 г.
Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе! pic.twitter.com/HXNLXQ0fgs