Какие подарки приготовил для Дзюбы "Енисей"? Видео

Артем Дзюба – первый футболист, который забил "Енисею" в РПЛ.



Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе! pic.twitter.com/HXNLXQ0fgs